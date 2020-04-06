Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40 - 10,13 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40 - 10,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 4,42
| 5,35
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,80
|Mısır
| Kg
| 1,20
| 1,20
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,40
| 10,13
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,70
| 2,70
|Ayçiçeği
| Kg
| 2,40
| 2,40
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:21 Kaynak: AA
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