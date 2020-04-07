Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 1,00
| 1,28
|Buğday
| Kg
| 1,93
| 2,04
|Mısır
| Kg
| 1,26
| 1,31
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,40
| 9,40
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,90
| 2,90
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,90
| 0,90
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:26 Kaynak: AA
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