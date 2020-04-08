Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,80
| 1,85
|Mısır
| Kg
| 1,27
| 1,28
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,50
| 8,50
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,21
| 2,50
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,90
| 0,92
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:12 Kaynak: AA
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