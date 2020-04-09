Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,60-9,65 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,60-9,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,64
| 1,98
|Küspe
| Kg
| 1,47
| 1,55
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,15
| 2,75
|Preseli pamuk
| Kg
| 6,60
| 9,65
|Yağlık çiğit
| Kg
| 1,07
| 1,07
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:04 Kaynak: AA
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