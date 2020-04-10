Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,02
| 1,30
|Kuru soğan
| Kg
| 1,30
| 1,30
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Fasulye
| Kg
| 5,00
| 5,00
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,30
| 3,72
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,50
| 8,50
|Ham pamuk yağı
| Kg
| 3,20
| 3,20
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:40 Kaynak: AA
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