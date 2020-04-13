Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,43 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 1,19
| 1,23
|Çiğit
| Kg
| 0,93
| 0,95
|Nohut
| Kg
| 3,20
| 3,20
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,43
| 9,43
|Yağlık çiğit
| Kg
| 1,07
| 1,07
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:52 Kaynak: AA
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