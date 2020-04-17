Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında fasulyenin kilogramı 5 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında fasulyenin kilogramı 5 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,90
| 1,15
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,02
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,80
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,05
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,10
| 3,10
|Mısır
| Kg
| 1,25
| 1,30
|Fasulye
| Kg
| 5,00
| 5,00
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:22 Kaynak: AA
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