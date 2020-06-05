Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı pul biberin kilogramı 21 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı pul biberin kilogramı 21 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,27 4,27 Buğday Kg 1,05 1,85 Kırmızı pul biber Kg 21,00 21,00 Nohut Kg 2,00 2,00 Preseli pamuk Kg 8,17 8,73

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı

Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak

Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor

Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı

İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor

Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak

Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi

18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor

Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı

Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı

Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek

Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi