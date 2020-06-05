Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı pul biberin kilogramı 21 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı pul biberin kilogramı 21 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 4,27
| 4,27
|Buğday
| Kg
| 1,05
| 1,85
|Kırmızı pul biber
| Kg
| 21,00
|21,00
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,17
| 8,73
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 02:35 Kaynak: AA
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