Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,70-9,68 liradan satıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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