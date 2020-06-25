Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,70-9,68 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,70-9,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 4,30
| 4,46
|Arpa
| Kg
| 1,36
| 1,36
|Buğday
| Kg
| 1,60
| 1,95
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,70
| 9,68
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:13 Kaynak: AA
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