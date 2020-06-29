Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,33-10,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,33-10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,76
| 0,76
|Ham pamuk yağı
| Kg
| 3,80
| 3,84
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,33
| 10,20
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 4,26
| 4,30
|Buğday
| Kg
| 1,40
| 3,73
|Arpa
| Kg
| 1,20
| 1,30
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:31 Kaynak: AA
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