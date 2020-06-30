Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,65-9,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,65-9,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 1,30
| 1,32
|Buğday
| Kg
| 1,65
| 2,12
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 4,25
|Yeşil mercimek
| Kg
| 2,43
| 2,43
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,65
| 9,75
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:59 Kaynak: AA
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