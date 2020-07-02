Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10-10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,10-10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 4,25
| 5,04
|Arpa
| Kg
| 1,00
| 1,00
|Buğday
| Kg
| 1,60
| 1,94
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,10
| 10,00
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:11 Kaynak: AA
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