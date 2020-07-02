Şanlıurfa Ticaret Borsası

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi

Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti