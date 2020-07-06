Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,43-11,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,43-11,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,98
| 4,45
|Mısır
| Kg
| 1,04
| 1,29
|Buğday
| Kg
| 1,66
| 2,10
|Arpa
| Kg
| 1,32
| 1,32
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,43
| 11,60
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:29 Kaynak: AA
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