Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,25-9,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,25-9,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 5,89
| 5,98
|Arpa
| Kg
| 1,35
| 1,35
|Buğday
| Kg
| 1,19
| 2,10
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,25
| 9,75
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:33 Kaynak: AA
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