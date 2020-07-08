Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,05-9,40 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,05-9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 4,68
| 4,85
|Arpa
| Kg
| 1,00
| 1,00
|Buğday
| Kg
| 1,62
| 2,09
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,05
| 9,40
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:41 Kaynak: AA
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