Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
| Kg
| 1,20
| 1,20
|Arpa
| Kg
| 1,30
| 1,30
|Buğday
| Kg
| 1,12
| 2,06
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,35
| 9,35
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:03 Kaynak: AA
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