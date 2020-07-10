Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35-36 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35-36 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
| Kg
|0,70
|0,70
|Kırmızı biber
| Kg
|1,00
|1,00
|Mısır
| Kg
|1,27
|1,34
|Buğday
| Kg
|1,25
|2,10
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
|2,20
|2,20
|Preseli pamuk
| Kg
|9,00
|9,00
|Dana karkas
| Kg
|35,00
|36,00
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:35 Kaynak: AA
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