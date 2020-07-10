Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35-36 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı