Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,38-9,65 kilogramı 3,91 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,38-9,65 kilogramı 3,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 5,50
| 5,50
|Buğday
| Kg
| 1,20
| 1,99
|Dana karkas
| Kg
| 34,00
| 34,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,38
| 9,65
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:19 Kaynak: AA
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