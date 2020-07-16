Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,03-9,70 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,03-9,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 3,70
| 5,00
|Buğday
| Kg
| 1,10
| 2,10
|Süt
| Kg
| 1,60
| 2,50
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,30
|Ham pamuk yağı
| Kg
| 3,50
| 3,50
|Kuru kabuklu fıstık
| Kg
| 35,00
| 35,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,03
| 9,70
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:13 Kaynak: AA
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