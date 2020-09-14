Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,60-10,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|7,33
|8,15
|Kırmızı mercimek
|Kg
|5,25
|5,95
|Nohut
|Kg
|2,26
|3,14
|Mısır
|Kg
|1,31
|1,34
|Buğday
|Kg
|1,72
|2,11
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Preseli pamuk
|Kg
|7,60
|10,10
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,75
|0,75
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:39 - Kaynak: AA
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