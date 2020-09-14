Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,60-10,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Fasulye Kg 7,33 8,15 Kırmızı mercimek Kg 5,25 5,95 Nohut Kg 2,26 3,14 Mısır Kg 1,31 1,34 Buğday Kg 1,72 2,11 Arpa Kg 1,00 1,00 Preseli pamuk Kg 7,60 10,10 Yağlık çiğit Kg 0,75 0,75

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