Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,58-10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,60
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,20
|Mısır
|Kg
|1,29
|1,37
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,95
|0,95
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,45
|4,55
|Preseli pamuk
|Kg
|8,58
|10,00
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:01 - Kaynak: AA
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