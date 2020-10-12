Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,47-5,43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Fasulye Kg 8,13 8,13 Nohut Kg 2,00 3,20 Kırmızı mercimek Kg 3,50 5,40 Mısır Kg 1,35 1,52 Buğday Kg 1,80 2,52 Arpa Kg 1,53 1,58 Yağlık çiğit Kg 1,00 1,76 Kütlü pamuk Kg 4,47 5,43 Preseli pamuk Kg 9,20 10,60

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