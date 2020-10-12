Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,47-5,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|8,13
|8,13
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,20
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|5,40
|Mısır
|Kg
|1,35
|1,52
|Buğday
|Kg
|1,80
|2,52
|Arpa
|Kg
|1,53
|1,58
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,00
|1,76
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,47
|5,43
|Preseli pamuk
|Kg
|9,20
|10,60
- Kaynak: AA
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