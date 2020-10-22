Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 10,60-12,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,50
|Nohut
|Kg
|3,50
|4,50
|Arpa
|Kg
|1,63
|1,63
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,45
|Mısır
|Kg
|1,56
|1,56
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,65
|2,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,60
|6,15
|Preseli pamuk
|Kg
|10,60
|12,18
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi