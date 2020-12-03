Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,10-13,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Fasulye Kg 7,00 7,00 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,95 6,76 Nohut Kg 2,00 4,30 Arpa Kg 1,00 1,59 Buğday Kg 1,50 2,75 Mısır Kg 0,80 1,85 Yağlık çiğit Kg 1,95 2,40 Kütlü pamuk Kg 4,00 6,30 Preseli pamuk Kg 11,10 13,05

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