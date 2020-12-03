Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,10-13,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|7,00
|7,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,95
|6,76
|Nohut
|Kg
|2,00
|4,30
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,59
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,75
|Mısır
|Kg
|0,80
|1,85
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,95
|2,40
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|6,30
|Preseli pamuk
|Kg
|11,10
|13,05
- Kaynak: AA
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