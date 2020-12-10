Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,95-16,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,80
|Nohut
|Kg
|4,00
|4,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,58
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,70
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,68
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,87
|2,45
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,25
|5,20
|Preseli pamuk
|Kg
|9,95
|16,10
- Kaynak: AA
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