Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,95-16,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 6,80 Nohut Kg 4,00 4,00 Arpa Kg 1,00 1,58 Buğday Kg 1,50 2,70 Mısır Kg 1,00 1,68 Yağlık çiğit Kg 1,87 2,45 Kütlü pamuk Kg 4,25 5,20 Preseli pamuk Kg 9,95 16,10

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