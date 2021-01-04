Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,30-6,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Fasulye Kg 7,77 7,77 Nohut Kg 3,72 3,72 Kırmızı mercimek Kg 4,10 4,70 Mısır Kg 1,00 2,00 Buğday Kg 1,32 2,63 Arpa Kg 1,48 1,60 Kütlü pamuk Kg 4,30 6,60 Preseli pamuk Kg 11,20 13,00 Yağlık çiğit Kg 1,50 2,37

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