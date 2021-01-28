Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,70-14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|3,50
|Arpa
|Kg
|1,50
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,00
|Mısır
|Kg
|1,40
|1,80
|Ham pamuk yağı
|Kg
|7,09
|7,09
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,72
|2,48
|Kütlü pamuk
|Kg
|5,50
|6,50
|Preseli pamuk
|Kg
|11,70
|14,50
Kaynak: AA
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