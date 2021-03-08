Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,70-15,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Fasulye Kg 8,05 8,05 Kırmızı mercimek Kg 5,50 5,50 Nohut Kg 4,12 4,12 Mısır Kg 1,64 1,81 Buğday Kg 2,02 2,70 Arpa Kg 1,77 1,77 Kütlü pamuk Kg 4,00 7,20 Preseli pamuk Kg 11,70 15,25 Yağlık çiğit Kg 1,78 2,43

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