Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,70-15,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|8,05
|8,05
|Kırmızı mercimek
|Kg
|5,50
|5,50
|Nohut
|Kg
|4,12
|4,12
|Mısır
|Kg
|1,64
|1,81
|Buğday
|Kg
|2,02
|2,70
|Arpa
|Kg
|1,77
|1,77
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,20
|Preseli pamuk
|Kg
|11,70
|15,25
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,78
|2,43
Kaynak: AA
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