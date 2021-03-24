Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,98-18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|3,50
|Nohut
|Kg
|2,10
|2,10
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,69
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,44
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,39
|2,06
|Sade yağ
|Kg
|60,00
|60,00
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,85
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,90
|7,30
|Preseli pamuk
|Kg
|9,98
|18,00
Kaynak: AA
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