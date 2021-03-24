Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,98-18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 3,50 Nohut Kg 2,10 2,10 Arpa Kg 1,00 1,69 Buğday Kg 1,50 2,44 Yağlık çiğit Kg 1,39 2,06 Sade yağ Kg 60,00 60,00 Mısır Kg 0,90 1,85 Kütlü pamuk Kg 3,90 7,30 Preseli pamuk Kg 9,98 18,00

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