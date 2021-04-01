Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,50-16,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,60 6,17 Nohut Kg 3,00 3,00 Arpa Kg 1,00 1,69 Buğday Kg 1,50 2,44 Mısır Kg 1,10 1,83 Ham pamuk yağı Kg 6,80 6,80 Kütlü pamuk Kg 4,00 6,10 Preseli pamuk Kg 11,50 16,15

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