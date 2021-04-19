Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-16,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Fasulye Kg 5,00 6,00 Kırmızı mercimek Kg 6,30 6,30 Mısır Kg 1,90 1,90 Buğday Kg 2,16 2,45 Arpa Kg 1,01 1,38 Kütlü pamuk Kg 8,00 8,00 Preseli pamuk Kg 14,10 16,75 Yağlık çiğit Kg 1,92 2,70 Ham pamuk yağı Kg 7,10 7,10

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