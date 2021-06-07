Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 15-16,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 5,56 7,70 Nohut Kg 4,28 4,28 Arpa Kg 2,52 2,61 Buğday Kg 1,81 2,80 Mısır Kg 2,40 2,52 Yağlık çiğit Kg 2,10 2,10 Preseli pamuk Kg 15,00 16,30 Antep fıstığı Kg 50,00 51,00

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