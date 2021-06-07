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Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsası

07.06.2021 15:35
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 15-16,30 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 15-16,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,567,70
NohutKg4,284,28
ArpaKg2,522,61
BuğdayKg1,812,80
MısırKg2,402,52
Yağlık çiğitKg2,102,10
Preseli pamukKg15,0016,30
Antep fıstığıKg50,0051,00

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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