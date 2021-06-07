Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 15-16,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,56
|7,70
|Nohut
|Kg
|4,28
|4,28
|Arpa
|Kg
|2,52
|2,61
|Buğday
|Kg
|1,81
|2,80
|Mısır
|Kg
|2,40
|2,52
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,10
|2,10
|Preseli pamuk
|Kg
|15,00
|16,30
|Antep fıstığı
|Kg
|50,00
|51,00
Kaynak: AA
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