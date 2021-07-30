Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,50-20,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Yağlık ciğit Kg 1,78 1,78 Ham pamuk yağı Kg 7,35 7,40 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 8,04 8,04 Patates Kg 0,98 0,98 Arpa Kg 2,52 2,52 Mısır Kg 2,10 2,10 Buğday Kg 2,86 3,00 İç fıstık Kg 184,00 184,00 Preseli pamuk Kg 15,50 20,10

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