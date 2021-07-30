Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,50-20,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yağlık ciğit
|Kg
|1,78
|1,78
|Ham pamuk yağı
|Kg
|7,35
|7,40
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|8,04
|8,04
|Patates
|Kg
|0,98
|0,98
|Arpa
|Kg
|2,52
|2,52
|Mısır
|Kg
|2,10
|2,10
|Buğday
|Kg
|2,86
|3,00
|İç fıstık
|Kg
|184,00
|184,00
|Preseli pamuk
|Kg
|15,50
|20,10
Kaynak: AA
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