Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa tır'dan devrilen pamuk balyalarının altında kalıp ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa tır'dan devrilen pamuk balyalarının altında kalıp ağır yaralandı

Şanlıurfa tır'dan devrilen pamuk balyalarının altında kalıp ağır yaralandı

31 dakika önce

Şanlıurfa'da park halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan pamuk balyalarının altında kalan sürücü Mehmet Çoban (33), ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da park halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan pamuk balyalarının altında kalan sürücü Mehmet Çoban (33), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'deki iplik fabrikası önünde park eden pamuk yüklü TIR'ın sürücüsü, dorsede halatlarla gerdirme yaptığı sırada üzerine pamuk balyaları düştü. Başına isabet eden pamuk balyasıyla yere düşen ve uzun bir süre hareketsiz yatan Çoban'ı fark eden fabrika çalışanları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine geçen ekipler, pamuk balyalarının altında kalan Mehmet Çoban'ı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaza anı ise fabrikaya ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa tır'dan devrilen pamuk balyalarının altında kalıp ağır yaralandı

Mehmet Çoban, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:01 Kaynak: DHA
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