Şanlıurfa tır zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa tır zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktı - Son Dakika

Şanlıurfa tır zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktı

6 saat önce

TIR zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktıŞanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'ların gizli bölmelerinde 3 bin 150 paket kaçak sigara ile 44 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

TIR zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'ların gizli bölmelerinde 3 bin 150 paket kaçak sigara ile 44 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği iki TIR'ı durdurdu. Arama yapılan TIR'ların gizli bölmelerinde 3 bin 150 paket kaçak sigara ile 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigara ve cep telefonlarına el koyan polis, 2 sürücüyü gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Şanlıurfa tır zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:26 Kaynak: DHA
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TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı
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