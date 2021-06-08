Şanlıurfa TMO'da ihale yolsuzluğuna 4 tutuklama - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, TMO ihalelerinde kamunun zarar ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) düzenlenen ihalelerde kamunun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonunda aralarında TMO Müdür Yardımcısı Abdurrahman B.'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdurrahman B.'nin de aralarında olduğu 4 kişi 'rüşvet almak ve vermek', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'kamuyu zarara uğratmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 6 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.