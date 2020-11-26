Şanlıurfa Toplum Merkezinden belediyeye kedi evi desteği - Son Dakika

Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezince yaptırılan kedi evleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Uyum Programı kapsamında kış mevsiminde soğuk havada ısınmakta güçlük çeken kediler için Türk ve Suriyeli kadınlarca kedi evleri yapıldı.

Hazırlanan kedi evleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına teslim edildi.

Kedi evleri, belediye ekiplerince sokakta yaşayan kediler için parklara bırakılacak.