ŞANLIURFA - Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçeleri ile kent merkezinde toz fırtınası etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, şehir merkezi ile Akçakale ve Harran ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Toz fırtınası nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü, zor anlar yaşayan sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Gece saatlerinden itibaren toz fırtınasının etkisini kaybetmesi bekleniyor.