Şanlıurfa
Trafik Denetleme Toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin
başkanlığında, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması eylem planları, kampanyalar, trafik düzenleme ve denetleme ile bilgilendirme faaliyetlerinin hassasiyetle yürütülmesine yönelik uygulamaların gözden geçirilmesi amacıyla valilikte toplantı yapıldı.
Vali Erin, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye
'de 2018 yılında toplam 6 bin 685 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 310 bin kişinin çeşitli şekillerde yaralandığını ve 46,5 milyar lira ekonomik kayıp yaşandığını belirtti.
Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından sürücülere trafik kurallarının anlatıldığı "Yaşam Tüneli" uygulamasını Türkiye'de ilk kez Şanlıurfa'da hayata geçireceklerini kaydeden Erin, "Biraz tedbir insanların hayatını koruyabiliyor. Allah'ın takdiri ayrı konu. Ancak insanların sağlıklı bir şekilde çoluk çocuğuyla hayatına devam etmelerine vesile olmuş oluyoruz. Bunun da insanlık adına yapabileceğimiz en hayırlı işlerden bir tanesi olarak değerlendiriyoruz." dedi.