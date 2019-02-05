Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Trafoda Arızayı Onarmak İsteyen İşçi, Akıma Kapılarak Yaralandı

Şanlıurfa Trafoda Arızayı Onarmak İsteyen İşçi, Akıma Kapılarak Yaralandı

42 dakika önce

Şanlıurfa'da arızayı onarmaya çalışırken trafoda meydana gelen patlama sonucu akıma kapılan enerji firmasında işçi Mahmut Öztürk, ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da arızayı onarmaya çalışırken trafoda meydana gelen patlama sonucu akıma kapılan enerji firmasında işçi Mahmut Öztürk, ağır yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri elektrik kesintisi nedeniyle durumu Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (DEDAŞ) bildirdi. Bölgeye gelen DEDAŞ ekibindeki Mahmut Öztürk, onarım yaptığı sırada trafoda büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu akıma kapılarak yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan ve vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen Öztürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:13 Kaynak: DHA

Mahmut Öztürk, İşçi, Şanlıurfa, Güncel
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