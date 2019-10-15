Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa tsk, münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyor
Son Dakika Güncel Şanlıurfa tsk, münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyor

Şanlıurfa tsk, münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, birliklerin Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanması devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, birliklerin Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanması devam ediyor.

TSK birlikleri, Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı gününde Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındırdı. Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru hareketlendi. Harekatta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, harekatın 7'nci gününde de Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürdü.

Şanlıurfa tsk, münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyor

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Münbiç, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:55 Kaynak: DHA
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TSK, Münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyor
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