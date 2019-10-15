Şanlıurfa tsk, münbiç yakınlarında takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürüyor
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, birliklerin Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:55 Kaynak: DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, birliklerin Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanması devam ediyor.
TSK birlikleri, Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı gününde Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındırdı. Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru hareketlendi. Harekatta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, harekatın 7'nci gününde de Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürdü.
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