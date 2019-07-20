Şanlıurfa TSO’dan BTSO’nun makro projelerine ziyaret
1 saat önce
Şanlıurfa'da Teknoloji Gelistirme ve Eğitim Merkezi kurmaya hazırlanan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), BUTGEM, BUTEKOM, Enerji Verimliliği Merkezi, Model Fabrika ve Mutfak Akademi'de incelemede bulundu.
Şanlıurfa
'da Teknoloji Gelistirme ve Eğitim Merkezi kurmaya hazırlanan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), BUTGEM, BUTEKOM, Enerji Verimliliği Merkezi, Model Fabrika ve Mutfak Akademi'de incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:07
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