Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa TSO’dan BTSO’nun makro projelerine ziyaret
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Şanlıurfa TSO’dan BTSO’nun makro projelerine ziyaret

1 saat önce

Şanlıurfa'da Teknoloji Gelistirme ve Eğitim Merkezi kurmaya hazırlanan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), BUTGEM, BUTEKOM, Enerji Verimliliği Merkezi, Model Fabrika ve Mutfak Akademi'de incelemede bulundu.

Şanlıurfa TSO’dan BTSO’nun makro projelerine ziyaret, System.String[]
Şanlıurfa'da Teknoloji Gelistirme ve Eğitim Merkezi kurmaya hazırlanan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), BUTGEM, BUTEKOM, Enerji Verimliliği Merkezi, Model Fabrika ve Mutfak Akademi'de incelemede bulundu.
Şanlıurfa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:07 
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