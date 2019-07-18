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Şanlıurfa Turizm Konseyi ilk toplantısını yaptı

59 dakika önce

Şanlıurfa Turizm Konseyi ilk toplantısını Vali Abdullah Erin'in katılımıyla gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Turizm Konseyi ilk toplantısını yaptı, System.String[]
Şanlıurfa Turizm Konseyi ilk toplantısını Vali Abdullah Erin'in katılımıyla gerçekleştirdi.
Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerince oluşturulan Şanlıurfa Turizm Konseyince GAP TEAM Salonu'nda düzenlenen toplantıda, üyelere kuruluş amaçları ve çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.
Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki turizm sektörünün özellikle Göbeklitepe ile temel sektörlerden biri haline geldiğini ifade etti.
Geçen yıl ve bu yıl bunun nimetlerinden istifade edildiğini belirten Erin, şöyle konuştu;
"2016 ve öncesine gittiğimizde, o dönemdeki mevcut otellerimizin dolmadığı bir durum vardı. 2016 sonu ve ve 2017 yılı başlarında ziyaretçi sayısında hızlı bir şekilde artan ve 2018 yılında 1 milyon civarında bir geceleme yakalamış olan ve Türkiye'nin sayılı şehirlerinden birisi haline geldik. Önümüzdeki dönemde turizm şirketimiz, kurumlarımız ve belediyelerimizin yapacağı çalışmalar ve etkinliklerle ziyaretçi geceleme sayısının çok daha üst rakamlara ulaşacağını bekliyoruz. Göbeklitepe sürecini iyi yönetirsek ve yapmayı planladığımız çalışmalarla arzuladığımız gibi giderse bu yıl 1,5 milyonu aşacağımızı, önümüzdeki yıllarda ise 2-3 milyon kişiden bahsedeceğimiz bir noktaya geleceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz."
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ Müdürü Mehmet Uncu ise konseyin çalışmalarını sinevizyon eşliğinde anlattı.
Toplantı, Şanlıurfa Turizm Master planıyla ilgili öneriler, sektörün sorunları ve çözüm önerileri ile projelerin denetimlerinin görüşülmesiyle tamamlandı.
Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:39 Kaynak: AA
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