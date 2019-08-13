Şanlıurfa turizminde bayram bereketi

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden, sahip olduğu kültürel değerleriyle ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkaran Şanlıurfa'da, bayramda turizmde hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden, sahip olduğu kültürel değerleriyle ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkaran Şanlıurfa'da, bayramda turizmde hareketlilik yaşanıyor.

"Göbeklitepe Yılı" sayesinde turist akınına uğrayan kentte, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçeleri, bayramda ziyaretçilerine farklı bir tatil imkanı sunuyor.

Birbirinden değerli kültürel değerlere sahip olan kent, zengin mutfak kültürüyle de dikkati çekiyor. Uzun Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Şanlıurfa'ya gelen turistler, hem tarihi ve turistlik yerleri gezme hem de yöreye özgü lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

Bayramda yaşanan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle, kentteki oteller ise son yıllar ortalamasının üstünde misafir ağırlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın son yıllarda turizm alanında büyük atılımlar yaptığını söyledi.

Şanlurfa'nın her yönüyle ziyaretçilerini mutlu eden bir şehir olduğunu belirten Beyazgül, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa bir turizm tarım şehri. En önemlisi insanıyla, misafirperverliğiyle bir peygamberler şehri. Biz de peygamberler şehrine bayramda ziyaretçilerimizi davet ediyoruz. Gelin, Göbeklitepe'mizi, Balıklıgöl'ümüzü, Şuayip şehrini, kelaynaklarını ve ceylanlarını görün diyoruz. Ziyaretçilerimiz buraya doyum olmayacağını görecekler. Burası insanların her yönüyle mutlu ve memnun eden bir şehir. Buraya gelen dönmek istemeyecektir. Turist bizim misafirimizdir. Kentin tarihi ve turist mekanlarına gittiğimizde adım atacak yer bulamıyoruz. Bu sıcak havalara rağmen insanlar gelip buraları ziyaret ediyor. Bu çok güzel ve kentteki turizm canlılığı herkesi memnun ediyor."

Rezervasyonlar mevsim ortalamasının üstünde

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen, "Göbeklitepe Yılı" sayesinde kenttin yerli ve yabancı turist akınına uğradığını belirtti.

Kurban bayramı dolaysıyla turist yoğunluğunun daha da artığını ifade eden Türkmen, "Şanlıurfa'da yıllın ilk aylarından beri turist yoğunluğunda ciddi artışlar yaşanıyor. Göbeklitepe yıllı olması dolaysıyla kent yerli ve yabancı turistlerin akına uğruyor. Sıcak havanın etkili olmasına rağmen bu yoğunluk bayramda da sürüyor. Şu anda mevsimine göre doluluk oranı yüzde 60'larda bu da mevsim ortalamalarının çok üzerinde bir rakam. Bu sayının bayramın son günlerinden ve ağustosun sonlarına doğru daha da artacağına inanıyorum. Şu anda otellerimizde yer bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyebilirim." dedi.

"En az 2 gün buraya ayırıyorlar"

Kamil Türkmen, Şanlıurfa'nın tarihi, doğal güzellikleri, gastronomisi, kültürü ve inanç turizmiyle herkese hitap ettiğini, çok yönlü bir turizm kenti olduğunu söyledi.

Kentin bu özellikleriyle ziyaretçileri çektiğini dile getiren Türkmen, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da özelde Göbeklitepe için gelen gruplarımız var. Gastronomi kültürü için gelenler var. Bunun yanında inanç ve kültür turlarımız var. Kente gelenler eskiden en fazla yarın gün, bir gün kalırlardı. Şimdi gelen ziyaretçiler en azından 2 gününü buraya ayırıyor. Bunun yanında butik Urfa turları ve turizm acentelerin yaptığı çalışmalar var. Gelen turistler mutlaka Göbeklitepe ve Halfeti'yi istiyor. Bunun yanında Harran ve Balıklıgöl gibi mekanlar, vazgeçilmez yerler. Bu da Şanlıurfa'yı gezmek için 2-3 günün yetmeyeceğini gösteriyor."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Binali Yıldırım'dan sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısının da, Erdoğan'ı telefonuna nasıl kaydettiği ortaya çıktı

Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı

Norveç'te camiye saldıran Philip Manshaus yediği dayaktan tanınmaz hale geldi