Şanlıurfa turizminde şimdiden

Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri, eşsiz lezzet duraklarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde durakları arasında yer alan Şanlıurfa'da, özellikle bahar dönemi için rezervasyonlardaki doluluk oranı şimdiden yüzde 100'e yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen seneyi "Göbeklitepe yılı" ilan etmesinin de etkisiyle ziyaretçi yoğunluğunun arttığı ve turizmin parlayan yıldızları arasında gösterilen Şanlıurfa, ilkbahar döneminde beklenen yoğun turist ziyaretine hazırlanıyor.

Mart ayının ortasından, ramazan ayı başlangıcına kadarki dönem kentin ziyaret edilmesi için en çok tercih edilen zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Kenti bu dönemde ziyaret ederek konaklamak isteyenlerin şimdiden yüzde 100'e yaklaşan doluluk nedeniyle rezervasyonsuz yola çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Kentte, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti, ziyaretçilere keyifli bir gezi imkanı sunuyor.



Şanlıurfa'da konaklamayı tercih eden ziyaretçiler, yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun ve çiğ köfte gibi akıllarından çıkmayacak yöresel lezzetleri tadıyor.

Özellikle son yıllarda turizm alanında adeta altın dönemini yaşayan kentteki turizmcileri de şimdiden ilkbahar heyecanı sardı.

"Nisan için yer bulamıyoruz"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin turizm potansiyelinin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Türkmen, bu yıl ramazan dolayısıyla ilkbahar rezervasyonların biraz daha öne çekildiğine dikkati çekti.

Göbeklitepe Yılı'nın etkisini sürdüreceğine inandıklarını vurgulayan Türkmen, şunları belirtti:

"Göbeklitepe Yılı'nın etkisinin önümüzdeki 5 yıl boyunca katkısını göreceğimize inanıyoruz. Bu bölgedeki rezervasyonlarımız ilkbahar ve sonbahar olarak yoğun geçiyor. Bu yıl ramazan ayının da mayısa denk gelmesi dolayısıyla sezon 15 gün erkene alındı. Mart ayının ortasından başlayıp devam eden süreçteki doluluk kapasitemiz tüm oteller için hemen hemen yüzde yüz seviyesine ulaştı. Nisan ayı için şu anda gruplar için yer bulamıyoruz. Münferit veya az sayıdaki kişi için kısıtlı yerler bulunabiliyor. Büyük topluluklarda yedeklerde bekleyen gruplar bile var."

"Doluluk oranımız yüzde yüze yakın"

Kentteki bir otelin müdürü Hakan Gürsoy da Şanlıurfa'da en fazla turistin nisan ayında ağırlandığını belirtti.

Rezervasyonlar dolayısıyla telefonların susmadığını vurgulayan Gürsoy, "Rezervasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yılın başından beri özellikle ramazan öncesi de olması dolayısıyla nisan ayına çok talep var. Hatta talepler ramazan ayına bile sarkmaya başladı. Hazirana kadar yoğunluk devam edecek. Nisan ayında hem bölge hem şehirdeki otellerde doluluk yüksek durumda. Şu an kendi otelimizde doluluk oranımız yüzde yüze yakın." dedi.