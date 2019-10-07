Şanlıurfa turizminde sonbahar yoğunluğu

"Peygamberler şehri" olarak da anılan, inanç ve kültür turizminde önemli yere sahip Şanlıurfa'da, "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle sonbaharda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Son yıllarda turizmin parlayan yıldızları arasında gösterilen Şanlıurfa, sonbahar döneminde de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Yoğunluk nedeniyle yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veren kentteki otellerde kasım ayı sonuna kadar rezervasyonlar bulunuyor.

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olarak dikkati çeken ve "Göbeklitepe Yılı" sayesinde baharda turist akınına uğrayan kentte, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi noktalar, ziyaretçilere güzel bir gezi imkanı sunuyor.

Şanlıurfa'da konaklamayı tercih eden ziyaretçiler, yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun ve çiğ köfte gibi akıllarından çıkmayacak yöresel lezzetleri tadıyor.

"Otelimiz tamamen dolu"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle 2019'un Göbeklitepe Yılı olması dolayısıyla kente yoğun talebin oluştuğunu belirtti.

İlkbahar ve yaz döneminin ardından sonbaharda da bölgede turist yoğunluğu yaşadığını aktaran Çoban, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da ikinci turizm sezonu olan sonbahar dönemi başladı, çok hareketli ve bereketli geçiyor. Şu anda otellerde yer olmaması sebebiyle acenteler ve misafirler rezervasyonlarını kasım ayına sarkıttılar. Bu nedenle Şanlıurfa'da oteller kasım ayında da dolu. Otellerimiz yüzde 100 doluluk oranında. Yer yok ama gelen misafirlerimizi açıkta bırakmayız, biz onları evlerimizde bile ağırlarız."

Şanlıurfa'da hizmet veren bir otelin müdürü Mehmet Sait Ertürk de kentte ilkbahar döneminde başlayan ziyaretçi yoğunluğunun sonbaharda da devam ettiğini söyledi.

Geçmiş yıllara oranla Şanılurfa'daki turizm sezonunun uzadığını aktaran Ertürk, "Bu sene, Göbeklitepe Yılı olması nedeniyle sezon sadece 6-7 ayla kısıtlı kalmadı, daha fazlasına yayıldı. Daha önceden ekimde turizm sezonu son bulurdu şu an kasım sonuna kadar bunun uzadığını görüyoruz. Sonbahar itibarıyla otelimiz tamamen dolu durumda. Rezervasyon için arayan misafirlerimize yerimizin olmadığını belirtiyoruz. Şu an ekim ve kasım ayı aynı şekilde dolu. Aralık ayında yağışların gelmesiyle bir düşüş bekliyoruz." dedi.

Gönüllü turizm elçisi olacak

Hollanda'dan gelen Melek Targun ise Şanlıurfa'yı çok beğendiğini belirterek, herkesin bölgeyi gezerek görmesi gerektiğini söyledi.

Şanlıurfa gezisine katıldığı ve bölgeyi dolaşma imkanına sahip olduğu için çok mutlu olduğunu aktaran Targun, Hollanda'ya gittiğinde de gönüllü olarak Şanlıurfa'nın turizm elçisi olacağını belirtti.

Bilgen Bardakçı da Şanlıurfa'yı daha önce gezdiğini ancak oğlunun da buraları görmesi için bölgeye yeniden bir gezi düzenlediklerini ifade etti.

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklite'den çok etkilendiğini vurgulayan Bardakçı, Türkiye'nin böylesi bir zenginliğinin bulunmasının kendisini gururlandırdığını kaydetti.