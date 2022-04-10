ŞANLIURFA - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Katılımcıların Şanlıurfa Şehitliğine gelişi
Tören alanı
Anıta çelenk sunulması
İstiklal Marşı'nın okunması
Şehit kabirlerine karanfil bırakılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehitlikte düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş anıta çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.
Kaynak: AA
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