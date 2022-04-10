ŞANLIURFA - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

10.04.2022 12:04

Katılımcıların Şanlıurfa Şehitliğine gelişi Tören alanı Anıta çelenk sunulması İstiklal Marşı'nın okunması Şehit kabirlerine karanfil bırakılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehitlikte düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş anıta çelenk bıraktı.

Katılımcıların Şanlıurfa Şehitliğine gelişi

Tören alanı

Anıta çelenk sunulması

İstiklal Marşı'nın okunması

Şehit kabirlerine karanfil bırakılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehitlikte düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.

ŞANLIURFA - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
ŞANLIURFA - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
ŞANLIURFA - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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İstiklal Marşı, Şanlıurfa, Tören, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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