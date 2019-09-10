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Şanlıurfa türk ve abd askerlerinden sınırda inceleme

40 dakika önce

Türk ve ABD askerlerinden sınırda incelemeSuriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlurfa'nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'nde görevli Türk ve ABD'li askeri yetkililer, sınır hattında incelemelerde bulundu.

Türk ve ABD askerlerinden sınırda inceleme

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlurfa'nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'nde görevli Türk ve ABD'li askeri yetkililer, sınır hattında incelemelerde bulundu.

Pazar günü Suriye'nin terör örgütü PKKYPG kontrolündeki Telabyad kentinin 25 kilometre batısındaki Ağsağa bölgesinde Türk ve ABD zırhlı araçları tarafından yapılan ortak kara devriyesinin ardından sessizliğin hakim olduğu sınır hattı, öğleden sonra yeniden hareketlendi. Türk ve ABD'li askeri yetkililerin bulunduğu 5 zırhlı araç, sınır hattına geldi. Zırhlı araçlardaki 2 ülke askeri yetkilileri Telabyad sınır hattından batı yönündeki Ayn El-Arap bölgesine doğru ilerledi. Askeri yetkililerin ardından kısa süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 askeri araç ta gelerek aynı bölgeye yöneldi.

Şanlıurfa türk ve abd askerlerinden sınırda inceleme

Amerika Birleşik Devletleri, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
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