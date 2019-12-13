Şanlıurfa-tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa-tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü

6 saat önce

Tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldüŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece evinin bahçesindeki tuvalete giderken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ömer İrkek (70), yaşamını yitirdi.

Tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece evinin bahçesindeki tuvalete giderken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ömer İrkek (70), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Siverek ilçesi Eskihan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ömer İrkek, evlerinin bahçesindeki tuvalete giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan İrkek yaralandı. Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer İrkek, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ömer İrkek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber Ömer ŞULULŞANLIURFA, (DHA)

Şanlıurfa-tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:50 Kaynak: DHA
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