Şanlıurfa U-19 Futbol Takımının Madalyaları Verildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, U-19 Liginde şampiyon olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor ve Hilvan Belediye Spor oyuncularına Şampiyonluk kupalarını ve madalyalarını verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, U-19 Liginde şampiyon olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor ve Hilvan Belediye Spor oyuncularına Şampiyonluk kupalarını ve madalyalarını verdi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kez futbolda aldığı başarı ile gündeme geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor, U-19 Liginde şampiyon olarak taraftarına büyük sevinç yaşattı. Şampiyonluk kapsamında düzenlenen törene katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm futbolcuları kutladı. Yenice Spor Tesislerinde gerçekleştirilen kutlama törenine katılan Çiftçi'ye Amatör Spor Kulüpleri Başkanlı Mehmet Aktaşoğlu da eşlik etti.



"Spora ve gençliğe her zaman önem verdik"



Burada bir konuşma yaparak Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç şehri olduğunu belirten Çiftçi, "13 ilçemizde amatör anlamında spor takımlarımız var. Bugünü de amatör spor kulüpleri anlamında Büyükşehir Belediyemiz genç takımımız ve aynı şekilde Hilvan Belediye Sporumuzun gençleri şampiyon oldular. Öncelikle her iki takımımızı ve oyuncularımızı kutluyorum. İnşallah finallerde ilimizi temsilen hak edecek şekilde müsabakalara katılacaktır. Büyükşehir belediye başkanlığı olarak gençliğe önem verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Amatör spor kulüpleri başkanlığımız ile iyi bir şekilde çalışarak takım sayısını yükselttik. Tesisleşme anlamında ise 13 ilçemize taşıdık. Aynı şekilde Futbol Oyun Dünyası Tesisimizi de ilerleyen aylarda açıyoruz. Bu tesisin ardından da amatör evinin projesini hayata geçireceğiz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, belediye olarak ne zaman bizler kendi gelişimimize önem verirsek ileride o derecede zengin ve güzel olacaktır. İleride daha büyük yeteneklerin keşfi ortaya çıkacak ve neticesinde kazanan bizim gençliğimiz olacaktır. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum takımlarımızı kutluyor ve tebrik ediyorum" ifadelerini kulandı.



Çiftçi, sporculara kupasını takdim etikten sonra ligin bitimine üç hafta kala play-off'lara kalmayı garantileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ile Diyarbakır Hazro Gençlik spor maçını izledi. - ŞANLIURFA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız

Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz

Bakan Soylu: Türkiye'de 3 Milyon 644 Bin Suriyeli Var

Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Kumanya İhalesini İptal Eden Sancaktepe Belediyesi, Süslemeye 2,5 Milyon Lira Ayırdı